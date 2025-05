Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 108,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 108,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 108,30 EUR. Bei 107,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 803 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 110,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 1,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,04 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

