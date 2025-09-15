DAX23.330 -1,8%ESt505.376 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.720 -0,4%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,32 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Kursverlauf

Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag kaum bewegt

16.09.25 16:10 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 110,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 110,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 112,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 110,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.264 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,73 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,49 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
