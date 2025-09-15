Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 111,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 111,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 111,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,10 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.483 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 17.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,69 Prozent.
Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,49 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,63 EUR aus.
Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie
MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen
JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Scout24
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Scout24 Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen