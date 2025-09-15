Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag im Plus

Kurs der Scout24

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 111,70 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 111,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 111,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,10 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.483 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 17.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,69 Prozent.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,49 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,63 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

