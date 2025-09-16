DAX23.357 +0,1%ESt505.377 +0,1%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1842 -0,2%Öl67,86 -0,9%Gold3.663 -0,7%
Kursentwicklung

Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag mit Kursplus

17.09.25 12:06 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 110,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
110,30 EUR 0,30 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 110,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.798 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,43 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2024 Kursverluste bis auf 73,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 50,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,49 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,63 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

mehr Analysen