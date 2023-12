Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gibt am Montagmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 25,19 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 25,19 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,05 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 25,28 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.843.678 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei 27,93 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 9,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 14,67 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,52 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.350,00 USD – das entspricht einem Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.749,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

