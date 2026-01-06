Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 180,2 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er das Kursziel für die Papiere des britischen Ölkonzerns erhöht, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduzierte der Analyst allerdings./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
34,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,06 £
|Abst. Kursziel*:
30,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,83 £
|Abst. Kursziel aktuell:
31,65%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
