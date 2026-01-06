DAX 25.122 +0,0%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.483 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 76.963 -1,5%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,41 +0,0%Gold 4.429 -0,6%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er das Kursziel für die Papiere des britischen Ölkonzerns erhöht, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduzierte der Analyst allerdings./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,06 £		 Abst. Kursziel*:
30,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,83 £		 Abst. Kursziel aktuell:
31,65%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

09:56 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
18.12.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
12.12.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Dow Jones Viertes Quartal Shell-Aktie fällt: Höhere Upstream-Produktion erwartet, Downstream schwächer Shell-Aktie fällt: Höhere Upstream-Produktion erwartet, Downstream schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3600 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3400 Pence
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr verdient
wikifolio Wochenschwerpunkt - Treibstoff der digitalen Revolution
Zacks Shell Secures Petrovietnam Gas' First Long-Term LNG Contract
Zacks Shell Eyes Venezuelan Gas as Sanctions Ease and Markets Shift
Zacks Shell (SHEL) Laps the Stock Market: Here's Why
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on Shell PLC?
Benzinga If You Invested $1000 In Shell Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Korea Times N. Korea's Kim calls for expanding missile, shell production capacity
Financial Times Top Shell auditor leaves EY role as regulators probe independence breaches
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Eli Lilly, Shell, ICICI Bank, Frequency Electronics and Vaso
