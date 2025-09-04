Siemens Aktie News: Siemens verteidigt Stellung am Mittag
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Mit einem Kurs von 230,15 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 230,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 232,25 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,05 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 95.597 Siemens-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 6,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,24 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,38 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,33 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 234,78 EUR angegeben.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,48 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
