US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag mit Einbußen

05.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 227,75 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
224,70 EUR -4,95 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 227,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 227,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 297.896 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 29,64 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 234,78 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,48 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

