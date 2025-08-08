Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagvormittag fester

Siemens im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 232,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 232,90 EUR. Bei 234,30 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 234,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 30.786 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 4,88 Prozent niedriger. Bei 155,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,32 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 229,30 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,67 EUR je Siemens-Aktie.

