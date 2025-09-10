Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag fester
Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 229,30 EUR zu.
Das Papier von Siemens legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 229,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 229,45 EUR. Bei 229,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.364 Siemens-Aktien.
Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 6,78 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 238,11 EUR.
Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
