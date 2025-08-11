DAX24.067 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1623 +0,1%Öl66,88 +0,3%Gold3.356 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Apple 865985 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienentwicklung

Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Dienstagvormittag

12.08.25 09:23 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Dienstagvormittag

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 229,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
228,80 EUR 1,05 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 229,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 229,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 229,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 23.450 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 6,83 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 156,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,70 Prozent wieder erreichen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,32 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 229,30 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick

Outperform für Siemens-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens OutperformBernstein Research
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens OutperformBernstein Research
07.08.2025Siemens BuyUBS AG
10.07.2025Siemens KaufenDZ BANK
08.07.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.07.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen