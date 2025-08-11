Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 229,20 EUR.
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 229,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 229,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 229,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 23.450 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 6,83 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 156,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,70 Prozent wieder erreichen.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,32 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 229,30 EUR.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
