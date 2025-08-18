Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 236,70 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 236,70 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 236,85 EUR zu. Mit einem Wert von 234,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.388 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 3,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,32 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 229,80 EUR.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 18,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,68 EUR je Siemens-Aktie.

