Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 238,35 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 238,35 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 238,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,55 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 287.038 Stück gehandelt.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 2,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,77 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,32 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 229,80 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

