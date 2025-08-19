DAX24.348 -0,3%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens fällt am Mittwochvormittag

20.08.25 09:25 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens fällt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 234,95 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
236,70 EUR -0,55 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 234,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 234,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.212 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,21 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 160,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 229,80 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung

Führungswechsel im Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler übernimmt! - Siemens-Aktie fester

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
19.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens OutperformBernstein Research
07.08.2025Siemens BuyUBS AG
10.07.2025Siemens KaufenDZ BANK
08.07.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen