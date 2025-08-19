Siemens Aktie News: Siemens fällt am Mittwochvormittag

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 234,95 EUR nach.

Das Papier von Siemens befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 234,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 234,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.212 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,21 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 160,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 229,80 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

