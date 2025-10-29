Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Siemens

Siemens im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 245,30 EUR abwärts.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 245,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 245,30 EUR aus. Mit einem Wert von 245,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 289.034 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,15 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,98 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,80 Prozent.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,41 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,44 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

