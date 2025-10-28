DAX24.309 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.710 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag behauptet

28.10.25 16:08 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 246,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Siemens AG
Die Siemens-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 246,85 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 247,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 244,45 EUR aus. Bei 245,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 212.220 Siemens-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,15 EUR. 1,34 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 34,22 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

