Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 247,00 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 247,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 247,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 245,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 247,25 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 102.868 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,28 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 34,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,41 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 236,44 EUR.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie in Grün: Kooperation mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor