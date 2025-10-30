Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Siemens

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 245,25 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 245,25 EUR. Bei 245,10 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 246,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.621 Siemens-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 51,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,41 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,44 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Siemens dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy