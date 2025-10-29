DAX24.259 -0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend
Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Mittag positiv

29.10.25 12:04 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 246,70 EUR.

Siemens AG
246,70 EUR 1,30 EUR 0,53%
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 246,70 EUR zu. Die Siemens-Aktie legte bis auf 247,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 245,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 137.349 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,15 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 1,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,18 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,41 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,44 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

