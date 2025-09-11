DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.055 +0,7%Nas22.218 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.687 -0,1%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Nachmittag ein

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 93,54 EUR.

Siemens Energy AG
92,08 EUR -2,24 EUR -2,37%
Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 93,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 92,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,26 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 323.045 Aktien.

Bei 104,85 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 12,09 Prozent zulegen. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,441 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,81 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

mehr Analysen