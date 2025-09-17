DAX23.655 +1,3%ESt505.455 +1,6%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1822 ±0,0%Öl68,28 +0,5%Gold3.666 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 PUMA 696960 RENK RENK73 Aumovio AUM0V1 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Continental 543900 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Vom Kult-Franchise zum Börsen-Blockbuster: Die Strategie hinter dem Erfolg von Take-Two Vom Kult-Franchise zum Börsen-Blockbuster: Die Strategie hinter dem Erfolg von Take-Two
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Blick

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht

18.09.25 12:07 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 95,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
94,12 EUR 1,82 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 95,44 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 96,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 513.633 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Gewinne von 9,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.09.2024 Kursverluste bis auf 30,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,441 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 72,81 EUR.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,75 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingefahren

Siemens Energy-Aktie gibt Vortagesgewinne zum Teil wieder ab

Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen