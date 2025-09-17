Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 95,44 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 95,44 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 96,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 513.633 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Gewinne von 9,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.09.2024 Kursverluste bis auf 30,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,441 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 72,81 EUR.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,75 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingefahren

Siemens Energy-Aktie gibt Vortagesgewinne zum Teil wieder ab

Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln