Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 47,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 47,92 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,77 EUR. Bei 47,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 181.765 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 18,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 16,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,24 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

So schätzen Analysten die Siemens Healthineers-Aktie ein

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel