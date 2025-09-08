DAX23.717 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.677 +0,4%Nas21.769 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1725 -0,3%Öl67,03 +1,2%Gold3.639 +0,1%
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag billiger

09.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 47,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,36 EUR -0,09 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 47,24 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,15 EUR nach. Bei 47,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 82.214 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,79 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,76 Prozent.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Healthineers-Aktie

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
