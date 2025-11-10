Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 43,39 EUR nach oben.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 43,39 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 44,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 700.859 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 5,02 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,54 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,32 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,33 Mrd. EUR eingefahren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2026 wird am 05.02.2026 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet