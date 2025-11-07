Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag nahe Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,25 EUR.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,25 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 44,65 EUR zu. Bei 44,20 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,37 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 208.085 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 24,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,87 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,54 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 05.11.2025. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,55 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,11 Prozent auf 6,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.
