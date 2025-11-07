Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 44,26 EUR.

Mit einem Wert von 44,26 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,65 EUR aus. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,89 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 487.272 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 6,89 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,54 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 05.11.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,11 Prozent auf 6,32 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

