Kurs der Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag freundlich

12.09.25 16:10 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 48,15 EUR.

Siemens Healthineers AG
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 48,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,00 EUR. Zuletzt wechselten 151.632 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 21,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Abschläge von 14,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,29 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,42 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

