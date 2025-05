Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 49,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 49,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,20 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.234 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,24 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,97 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 07.05.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktien-Analyse: DZ BANK stuft Siemens Healthineers-Aktie auf Kaufen hoch

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren verloren

Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Healthineers-Aktie