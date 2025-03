Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 52,66 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 52,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 52,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 207.552 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,05 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (47,31 EUR). Mit einem Kursverlust von 10,16 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,61 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 06.11.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,28 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Start schwächer

Börse Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu

Börse Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart stärker