Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 47,11 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 47,11 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,97 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.249 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 23,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,54 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 13,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,21 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 02.08.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.186,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

