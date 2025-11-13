DAX24.061 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.987 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,11 +0,7%Gold4.207 +0,2%
Blick auf Siltronic-Kurs

Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

13.11.25 16:08 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 44,74 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
43,58 EUR -0,48 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 44,74 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 45,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.680 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 38,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,70 EUR am 11.09.2025. Mit Abgaben von 29,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,00 EUR.

Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siltronic ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 300,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

