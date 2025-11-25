DAX23.215 -0,1%Est505.527 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,85 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag gefragt

25.11.25 09:24 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag gefragt

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
43,24 EUR 0,04 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 43,46 EUR zu. Bei 43,46 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 791 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 42,08 Prozent zulegen. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 27,06 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,00 EUR.

Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 0,60 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 300,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

