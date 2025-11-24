Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag im Plus
Die Aktie von Siltronic zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 43,52 EUR.
Um 09:06 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 43,52 EUR zu. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,44 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 2.738 Aktien.
Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 41,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,70 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 27,16 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,00 EUR für die Siltronic-Aktie.
Am 28.10.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 300,30 Mio. EUR im Vergleich zu 357,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Am 11.03.2027 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,541 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
