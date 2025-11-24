DAX23.297 +0,9%Est505.552 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.730 +2,1%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,54 +0,1%Gold4.093 +0,7%
Siltronic im Blick

Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag gefragt

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 43,18 EUR zu.

Siltronic AG
43,20 EUR 0,10 EUR 0,23%
Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 43,18 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,04 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.675 Siltronic-Aktien.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 30,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR. Abschläge von 26,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00 EUR an.

Am 28.10.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 300,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

