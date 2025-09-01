DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.030 -1,1%Nas21.060 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,93 +1,1%Gold3.516 +1,1%
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 23.500 Punkte-Marke -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor
Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt
Profil
Blick auf SMA Solar-Kurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag im Tiefenrausch

02.09.25 16:09 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag im Tiefenrausch

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 27,1 Prozent auf 16,41 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
15,78 EUR -3,41 EUR -17,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 27,1 Prozent auf 16,41 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,41 EUR nach. Bei 18,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 990.457 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 10,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 33,33 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,67 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Gewinn in Höhe von 0,108 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
mehr Analysen