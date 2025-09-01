SMA Solar Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagmittag aus SMA Solar

Blick auf SMA Solar-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 28,0 Prozent auf 16,19 EUR ab.

Die SMA Solar-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 28,0 Prozent auf 16,19 EUR abwärts. Bei 15,91 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 570.371 Aktien.

Bei einem Wert von 24,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 47,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,67 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,108 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

