So bewegt ein Insider die HORNBACH-Aktie
Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei HORNBACH.
Werte in diesem Artikel
Zum 22.08.2025 wurde bei HORNBACH ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die BaFin wurde am 22.08.2025 über die Transaktion informiert. in enger Beziehung AB-Holding GmbH trennte sich am 22.08.2025 von HORNBACH-Aktien. AB-Holding GmbH stellte 10.000 Aktien zu je 106,60 EUR zum Verkauf. Mit einem Wert von 105,40 EUR bewegte sich die HORNBACH-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.
Im FSE-Handel kam die HORNBACH-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei EUR. Die Marktkapitalisierung von HORNBACH beziffert sich unterdessen auf 1,71 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 15.996.751 beziffert.
Vor dem Hornbach, Albrecht-Trade wurde die letzte Transaktion am 22.08.2025 verzeichnet. Insgesamt 10.000 HORNBACH-Anteile (106,60 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Hornbach, Albrecht Vorstand.
