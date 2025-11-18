Spanische Air Europa will bis zu 40 Airbus-Großraumjets kaufen
DUBAI (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) macht seinem US-Rivalen Boeing eine weitere Stammkundin abspenstig. Die spanische Fluggesellschaft Air Europa unterzeichnete auf der Luftfahrtmesse in Dubai einen Vorvertrag über bis zu 40 Großraumjets von Typ A350-900, wie der europäische Airbus-Konzern am Dienstag mitteilte. Die Maschinen sollen in der Flotte von Air Europa ältere Langstreckenjets des US-Herstellers Boeing ersetzen. Bisher betreibt die spanische Gesellschaft eine reine Boeing-Flotte.
Am Vormittag hatte Airbus bereits einen Vorvertrag mit dem arabischen Billigflieger Flydubai über den Kauf von 150 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo unterzeichnet. Flydubai hatte zuvor ebenfalls durchweg auf Maschinen von Boeing gesetzt./stw/jha/
Alle: Alle Empfehlungen