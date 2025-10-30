DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.760 -0,1%Euro1,1628 +0,2%Öl64,50 -0,6%Gold3.966 +0,5%
Steigende Kundennachfrage

KION-Aktie: Besser ab als erwartet abgeschnitten - Höhere Nachfrage setzt sich fort

30.10.25 07:20 Uhr
KION-Aktie: Nachfrage boomt! | finanzen.net

Der Gabelstapler-Hersteller KION hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
56,95 EUR -0,10 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit der steigenden Kundennachfrage im dritten Quartal konnte der positive Trend der ersten beiden Quartale des Jahres fortgesetzt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 2,7 Milliarden Euro noch stabil blieb, stieg der Auftragseingang um 10 Prozent auf ebenfalls 2,7 Milliarden Euro. KION verdiente vor Zinsen und Steuern (Ebit), sowie bereinigt um Sondereffekte allerdings mit 190 Millionen Euro über 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten jedoch noch weniger auf dem Zettel. Das Konzernergebnis fiel mit 119 Millionen Euro ebenfalls deutlich besser aus, als erwartet. Hier half ein besseres Finanzergebnis und eine geringe Steuerlast.

Der MDAX-Konzern konkretisierte seine Jahresziele innerhalb der bislang vorgegebenen Spannen für den Umsatz, das bereinigte operative Ergebnis, sowie die Rendite auf das gebundene Kapital (ROCE). Bereits vergangene Woche hatte KION seine Prognose für den freien Barmittelzufluss im Gesamtjahr angepasst, da die Kosten für das laufende Effizienzprogramm geringer ausfallen als bisher gedacht.

/lew/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
24.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025KION GROUP KaufenDZ BANK
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
