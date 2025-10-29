KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,52 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Der Logistikdienstleister habe durch die Bank positiv überrascht, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mittelpunkte der eingeengten Jahreszielspannen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,15 €
|Abst. Kursziel*:
10,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
57,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,73%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
