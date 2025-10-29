JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Der Logistikdienstleister habe durch die Bank positiv überrascht, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mittelpunkte der eingeengten Jahreszielspannen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/ag

