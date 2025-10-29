KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,52 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Zahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Marge im Bereich IT & Service sei aber gut gewesen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,15 €
|Abst. Kursziel*:
10,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,73%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|14:41
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:56
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:56
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:56
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09:31
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)