DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen starten tiefer -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus
Pivotal-Point Nachverfolgung Halliburton (HAL): Öldienstleister profitiert von starken Fundamentaldaten und hohen Ölpreisen – attraktives KGV von 9,7! Pivotal-Point Nachverfolgung Halliburton (HAL): Öldienstleister profitiert von starken Fundamentaldaten und hohen Ölpreisen – attraktives KGV von 9,7!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KION GROUP Aktie

Kaufen
Verkaufen
KION GROUP Aktien-Sparplan
57,80 EUR +0,60 EUR +1,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,52 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNNGF

Warburg Research

KION GROUP Buy

11:26 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
57,80 EUR 0,60 EUR 1,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Zahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Marge im Bereich IT & Service sei aber gut gewesen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,15 €		 Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,73%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

14:41 KION GROUP Outperform Bernstein Research
12:36 KION GROUP Buy UBS AG
11:26 KION GROUP Buy Warburg Research
10:56 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx Steigende Kundennachfrage KION-Aktie dreht ins Minus: Besser ab als erwartet abgeschnitten - Höhere Nachfrage setzt sich fort KION-Aktie dreht ins Minus: Besser ab als erwartet abgeschnitten - Höhere Nachfrage setzt sich fort
dpa-afx ROUNDUP: Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt
Dow Jones Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt
EQS Group EQS-News: KION mit solidem dritten Quartal – starker Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
EQS Group EQS-News: KION präsentiert auf der CeMAT Shanghai physische KI, die Echtzeitdaten in echte Lagerleistung umwandelt
finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
Zacks Has Kion Group (KIGRY) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Kion Group (KIGRY) Is Still Trading at a Bargain
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-News: KION Group adjusts free cash flow forecast for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Is Kion Group (KIGRY) a Great Value Stock Right Now?
RSS Feed
KION GROUP AG zu myNews hinzufügen