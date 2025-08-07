Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KION GROUP Hold

12:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang im Segment für Lieferketten-Lösungen (SCS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufträge aus dem Online-Handel hätten dem Anbieter von Logistiktechnik ein Rekordquartal verschafft./rob/bek/ck

