HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang im Segment für Lieferketten-Lösungen (SCS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufträge aus dem Online-Handel hätten dem Anbieter von Logistiktechnik ein Rekordquartal verschafft./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KION GROUP Hold
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,25 €
|Abst. Kursziel*:
-5,68%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,35%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
