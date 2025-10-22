DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,5%Top 10 Crypto 15,32 +2,7%Nas 22.976 +1,0%Bitcoin 95.570 +3,0%Euro 1,1612 +0,0%Öl 66,13 +2,8%Gold 4.137 +1,0%
KION GROUP Aktie

56,10 EUR +1,55 EUR +2,84 %
STU
Marktkap. 7,23 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
Symbol KNNGF

JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

19:21 Uhr
KION GROUP Overweight
KION GROUP AG
56,10 EUR 1,55 EUR 2,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm erhöht, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte merkte jedoch an, dass es in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal gebe und folgerte daraus, dass damit wohl keine größeren Überraschungen zu erwarten seien./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

19:21 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 KION GROUP Kaufen DZ BANK
09.10.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Nachrichten zu KION GROUP AG

Dow Jones Effizienzprogramm im Blick KION-Aktie steigt: Höhere Cashflow-Prognose KION-Aktie steigt: Höhere Cashflow-Prognose
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group passt Free Cashflow-Prognose für 2025 an aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für Effizienzprogramm; Kosteneinsparungen in nahezu unveränderter Höhe erwartet
dpa-afx Geringere Kosten für Effizienzprogramm: Kion wird optimistischer
EQS Group EQS-News: KION Group passt Free Cashflow Prognose für 2025 an aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für Effizienzprogramm; Kosteneinsparungen in nahezu unveränderter Höhe erwartet
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter
finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-News: KION Group adjusts free cash flow forecast for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Is Kion Group (KIGRY) a Great Value Stock Right Now?
EQS Group EQS-News: EcoVadis awards KION Group Platinum rating for sustainability commitment for the first time
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Should Value Investors Buy Kion Group (KIGRY) Stock?
EQS Group EQS-News: KION with strong customer demand in the first half of the financial year 2025
