KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,23 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm erhöht, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte merkte jedoch an, dass es in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal gebe und folgerte daraus, dass damit wohl keine größeren Überraschungen zu erwarten seien./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
