Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis reagiert am Nachmittag positiv

05.09.25 16:10 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Stellantis zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 7,91 EUR.

Stellantis
Aktien
Stellantis
7,95 EUR 0,19 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 7,91 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 7,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 189.014 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.09.2024 erreicht. 85,26 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,243 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,910 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
