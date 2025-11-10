Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 8,92 EUR zu.

Das Papier von Stellantis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 8,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 9,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84.894 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 35,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 18,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,138 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,68 EUR.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,710 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

