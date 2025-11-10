DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.363 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,45 -0,4%Gold4.096 +2,4%
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 8,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,93 EUR 0,11 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Stellantis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 8,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 9,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84.894 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 35,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 18,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,138 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,68 EUR.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,710 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen

Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
05.11.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
30.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
24.10.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

