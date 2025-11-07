DAX23.614 -0,5%Est505.585 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.006 +0,7%
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis schiebt sich am Vormittag vor

07.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 8,81 EUR.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 8,81 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 8,81 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.260 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 17,60 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,68 EUR an.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,710 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

