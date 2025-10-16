Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 8,67 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Stellantis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,67 EUR. Bei 8,68 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,67 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.887 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 58,52 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 19,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,165 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,93 EUR je Stellantis-Aktie aus.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,59 Mrd. EUR.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,775 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

