Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis legt am Mittwochvormittag zu

15.10.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 8,65 EUR.

Stellantis
8,57 EUR 0,18 EUR 2,12%
Das Papier von Stellantis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 8,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 8,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.138 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,75 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,26 EUR am 22.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 16,09 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,165 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,93 EUR an.

Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,775 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
