Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

15.10.25 16:08 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 8,52 EUR nach oben.

Das Papier von Stellantis konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 8,52 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 8,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 177.586 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei 13,75 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,31 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,165 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Stellantis-Aktie bei 9,93 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2025 0,775 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

