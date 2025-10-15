DAX24.229 ±-0,0%Est505.620 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1623 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.196 +1,3%
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittwochmittag in Grün

15.10.25 12:04 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittwochmittag in Grün

Die Aktie von Stellantis zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 8,56 EUR zu.

Stellantis
8,60 EUR 0,21 EUR 2,55%
Um 11:41 Uhr konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 8,56 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,66 EUR. Bei 8,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100.625 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 37,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Abschläge von 15,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,165 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,93 EUR.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,775 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika

Stellantis-Aktie im Plus: Offenbar Milliarden-Investitionen in den USA geplant

Stellantis-Aktie klettert: Verkauf von Free2Move wird wohl erwägt

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

